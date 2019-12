Le 10 migliori serie tv del decennio

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 24 dicembre 2019) Gli ultimi dieci anni hanno visto cambiamenti epocali nell’ambito della serialità televisiva. L’avvento delle piattaforma di streaming, in primis Netflix, ha sparigliato il sistema di produzione e distribuzione, aprendo a nuove possibilità espressive, soprattutto rimettendo in campo anche altri mercati internazionali (come quello italiano) e dando nuovo slancio anche ai progetti dei player già esistenti. In generale, fra il 2010 e il 2019 abbiamo assistito a un ravvivarsi dei talenti, delle sperimentazioni, dei generi che spesso si sono fusi e sovrapposti, con un’attenzione alle realtà (magari anche trasfigurata nel fantasy o esasperata nella distopia) che ha reso letv un mezzo di racconto del presente. Ecco lediecidi questi ultimi anni Dieci, sebbene la scelta degli esclusi sia stata davvero molto ardua. Better Call ...

HuffPostItalia : Gomorra conquista l'America. È tra le migliori serie del decennio secondo il New York Times - rtl1025 : ???? #NewYorkTimes, #Gomorra tra le migliori #serie del decennio - badtasteit : Le dieci migliori nuove #serietv del 2019 -