L’altra faccia del Natale | 6 milioni di italiani senza regali sotto l’albero

(Di martedì 24 dicembre 2019) In Italia crescono le disuguaglianze economiche: ben seidi persone non troverannol’albero. Ma è anche gara alla solidarietà. Seiglil’albero a causa delle difficoltà economiche. In questo dato si cela l’altradel2019. Nel Belpaese aumenta il divario tra le fasce di popolazione … L'articolo L’altradel: 6dil’albero è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

alessan63456465 : RT @atlanticomag: L’altra faccia del lunedì – La rivoluzione sovranista avanza, ma un passo avanti e due indietro, di Marco Gervasoni http… - NonEvoluto : Gli auguri dell'@_Milanisti1899_ , con una mano sul cuore e l'altra sul portafogli. Affinché la solidarietà non si… - markgmm : @repubblica Rispetto al titolo da me ritwittato poco fa,c'è l'aggiunta prima delle regionali.Ecco chi aveva qualc… -