L’Allieva 3 anticipazioni e riepilogo della prima parte, il ritorno sul set di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi con gli auguri di Natale (Di martedì 24 dicembre 2019) L'Allieva 3 anticipazioni riprese e riepilogo prima parte Oggi non si gira per la pausa natalizia, ma una settimana fa esatta è arrivato il momento più atteso per i fan de l’Allieva 3, il ritorno sul set di Lino Guanciale con Alessandra Mastronardi (foto esclusive di Spettacolo Italiano). Il primo giorno di riprese per Claudio Conforti è stato il 16 dicembre nella tre giorni a Grottaferrata, in provincia di Roma. In questi 17 giorni di riprese, sono stati gli unici ciak svolti dall’attore abruzzese in aggiunta alle due interne negli studi televisivi Videa dove è stato realizzato il filmato di Natale. Facciamo un riepilogo con le anticipazioni su l’Allieva 3 con tutte le novità fino a oggi e la lista delle location. L'Allieva 3 cast tra conferme, novità e addii Il cast de l’Allieva 3 si è ampliato con gli ingressi di Sergio Assisi (Giacomo Conforti) e Antonia ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

L’Allieva anticipazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Allieva anticipazioni