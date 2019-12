La vera Lyudmila di Chernobyl | Hbo ha mandato in onda la mia storia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Innamorati e in attesa di un bambino, poi il sogno di una vita felice spezzato dal disastro nucleare, nel 1986. Le persone di tutto il mondo hanno imparato a conoscereIgnatenko e suo marito, lo scomparso pompiere Vasily, grazie alla serie tv, che però avrebbe raccontato la lorosenza consenso. A dichiararlo alla Bbc è la stessa.“Quando ho saputo che sarebbe stata fatta una serie tv in cui veniva raccontata anche la miami sono preoccupata. Non avevo dato il permesso a Hbo e ho sentito il dolore che riaffiorava”, ha detto la donna. E sull’attenzione mediatica: “I giornalisti mi hanno assediato, hanno preso a calci la mia porta. Volevano a tutti i costi che concedessi interviste”., vedova di uno dei primi soccorritori giunti sul luogo dell’esplosione e non sopravvissuto alle radiazioni, ha ...

