La tragedia di corso Francia | i genitori di Gaia disperati | sparito il cellulare con foto

(Di martedì 24 dicembre 2019) È stato il padre di, Edward Freymann, a riconoscere sua figlia ancora stesa sull’asfalto poche ore dopo ladidopo la mezzanotte tra il 22 e il 23 dicembre, quando il Suv guidato da Pietro Genovese ha travolto la 16enne con l’amica Camilla. Le ragazze sono morte sul posto, come ha confermato l’autopsia esterna effettuata ieri. Il 20enne al volante resta indagato a piede libero per omicidio stradale, mentre i test tossicologici hanno evidenziato che, quando era alla guida, aveva bevuto ed è risultato positivo agli stupefacenti. Da ieri, riporta il Corriere, si è trasferito temporaneamente con la famiglia in Umbria, ma per lui potrebbero presto scattare misure cautelari.aveva chiamato suo padre poco prima per avvertirlo che stava tornando a casa. Ore dopo però il messaggio della buonanotte non arrivava: «Ho iniziato a preoccuparmi – ha ...

