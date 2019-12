La targa in memoria di Raciti coperta | il sindaco | Solo un malinteso

(Di martedì 24 dicembre 2019) Giorgio Vaiana Sembra essere chiusa la questione sullaindi Filippo. Ildi Montefiore: "un" Un. Così lo definisce ildi Montefiore Conca in provincia di Rimini l'episodio relativo alla copertura dellain onore dell'ispettore di polizia Filippo, morto nel 2007 durante gli scontri allo stadio Massimino di Catania in occasione del derby Catania-Palermo. "Sono costernato, è tutto un, una leggerezza da parte dei ragazzi organizzatori del presepe vivente che viene organizzato tutti gli anni e che prevede la copertura di tutte le targhe presenti nel paese nel periodo del Natale", spiega all'Adnkronos Filippo Sica, il primo cittadino del borgo di Montefiore Conca, in provincia di Rimini. Proprio il comune aveva dedicato la sua arena alladell'ispettore morto dodici anni fa. "Nessuna ...

