La storia di Serena Grandi candidata con Borgonzoni in Emilia Romagna

Serena Guatta - la donna che vive di sconti e fa spese (e vacanze) gratis : ecco la sua storia : Si chiama Serena Guatta, ragioniera di 37 anni di Gavardo, nel Bresciano, e a far notizia è una sua dote particolare: vive di sconti, fa spesa e vacanze gratis. Non semplice fortuna ma una vera e propria applicazione scientifica che richiede metodo e impegno, trascorre le sue giornate alla ricerca di voucher e buoni online ed è arrivata anche a licenziarsi per poter “lavorare” su tutto questo a tempo pieno: “Ho cominciato ...

Serena Enardu svela : “Pago mi manca - ma la nostra storia doveva finire” – VIDEO : Serena Enardu soffre ancora molto dopo la fine della sua relazione con Pago, sente la sua mancanza ma tra loro doveva finire perché l’amore si era spento Serena Enardu è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Pago, i due si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip. La Enardu intervistata dal settimanale Chi ha […] L'articolo Serena Enardu svela: “Pago mi manca, ma la nostra ...

Serena Grandi svela a Barbara D’Urso di avere avuto una storia con Gianni Morandi : Serena Grandi ospite di ‘Pomeriggio 5′, ha raccontato il dramma, vissuto qualche giorno fa. I ladri sono entrati in casa rubando l’oro di famiglia e trafugando le ceneri degli amatissimi genitori. L’attrice è ancora arrabbiatissima e provata da questa terribile esperienza: “Sono entrati i ladri in casa. Sono ancora molto avvilita. E’ stata una violenza vera e propria. Non per quello che hanno rubato ma hanno ...

Serena Grandi svela a Barbara D’Urso di avere avuto una storia con Gianni Morandi : Serena Grandi ospite di ‘Pomeriggio 5′, ha raccontato il dramma, vissuto qualche giorno fa. I ladri sono entrati in casa rubando l’oro di famiglia e trafugando le ceneri degli amatissimi genitori. L’attrice è ancora arrabbiatissima e provata da questa terribile esperienza: “Sono entrati i ladri in casa. Sono ancora molto avvilita. E’ stata una violenza vera e propria. Non per quello che hanno rubato ma hanno ...

Pomeriggio 5 - Serena Grandi sconvolge Barbara D'Urso : "Ho avuto una storia con lui" - nome-vip : L'attrice Serena Grandi rivela a Pomeriggio 5 davanti ad una allibita Barbara D'Urso: "Gianni Morandi mi ha lasciata. Siamo stati insieme...". Il riferimento è a tanti anni fa ma fa comunque scalpore. L'attrice di La grande bellezza ha rivelato di una sua storia d'amore inedita. "Sono stata fidanzat

Serena Grandi : "Con Gianni Morandi storia bellissima. Mi ha fatto sentire una regina" (video) : prosegui la letturaSerena Grandi: "Con Gianni Morandi storia bellissima. Mi ha fatto sentire una regina" (video) pubblicato su Gossipblog.it 12 novembre 2019 18:04.

Serena Grandi racconta la storia d’amore con Morandi : “Era passionale” : Serena Grandi e Gianni Morandi sono stati insieme Sono passati più di trent’anni dalla fine della storia d’amore tra Serena Grandi e Gianni Morandi. In un’intervista al settimanale Dipiù, rilasciata dopo aver combattuto con un tumore al seno, l’attrice ha confessato che il suo cuore sussulta ogni volta che vede Morandi in televisione. L’attrice e […] L'articolo Serena Grandi racconta la storia d’amore ...

“Stavo male”. Serena Grandi e la storia d’amore con il famoso cantante : solo ora vengono fuori tutti i particolari : Sono passati più di trent’anni, ma l’attrice Serena Grandi non ha proprio dimenticato quel suo grande amore. Il cantante Gianni Morandi le fece perdere completamente la testa ed ora la donna si è concessa ad un’intervista sul settimanale ‘DiPiù’ per svelare tutti i dettagli ed i retroscena di quell’incontro che le cambiò la vita. I due si conobbero per la prima volta negli anni ’70, ma la frequentazione vera e propria arrivò circa dieci anni ...