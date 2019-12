La storia dei finanziamenti pubblici negati al Foglio e a Italia Oggi

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ilannuncia “Un tentativo che non riuscirà per colpire ile cercare di chiuderlo” perché il quotidiano di Claudio Cerasa è stato escluso daiall’editoria del 2018. LadeialNell’articolo, che non compare sotto paywall, il quotidiano mette sotto accusa “un giornalista già consulente di Vito Crimi, indimenticabile maestro e padrone per un anno e mezzo dei contributi per l’editoria in area governativo-grillina”, che sarebbe colpevole di aver “anticipato ieri via blog una decisione del Dipartimento, di cui è direttore il dottor Ferruccio Sepe e responsabile politico il sottosegretario Andrea Martella: la decisione è di escludere ildai contributi all’editoria per il 2018, segnalata nel sito della presidenza del Consiglio”. La persona di cui Il...

CarloCalenda : Facciamo una cosa @andreamartella. Ci fate un bel regalo di Natale e vi ricordate per qualche giorno che vi chiamat… - NetflixIT : Unbelievable: Ispirato ad una storia vera riesce a cogliere le molteplici sfumature della violenza sulle donne racc… - NetflixIT : When They See Us: Tratto dal tragico caso della jogger di Central Park, 5 ragazzi afroamericani vengono ingiustamen… -