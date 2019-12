La storia dei deputati grillini iscritti al concorso della Camera

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ladeialche deve selezionare 30 assistenti parlamentari tra 15mila aspiranti si ingrossa. Laera stata raccontata dal Messaggero nei giorni scorsi: il quotidiano romano aveva puntato il dito in particolare contro l’onorevole Gianfranco Di Sarno, laurea in giurisprudenza, nato a Caserta, eletto in Campania nel collegio uninominale. L’interessato non negava e non confermava, ma dava una sua personale (e incredibile) versione dei fatti. «Ho un’amica con cui spesso partecipo ai bandi e magari mi ha iscritto lei. Ma non mi presenterò. Molto spesso mi iscrive a concorsi a cui non partecipo perché sono impegnativi e non ho tempo di prepararmi. Non so se mi ha iscritto a questo. Quando la vedo glielo chiedo». Oggi sulla vicenda torna Repubblica: Dopo giorni di polemiche arriva l’invito del presidenteRoberto ...

