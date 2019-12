La Ruota del Tempo | novità nel cast del fantasy di Amazon Prime Video

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ladel, Priyanka Bose, Taylor Napier e Emmanuel Imani neldeldi, tratto dai libri di Robert Jordan. Tra i numerosiche in network e servizi streaming americani stanno sviluppando, c’è anche un adattamento dei libri de “Ladel” (The Wheel of Time) di Robert Jordan, che verrà rilasciato prossimamente da, con Rosamund Pike in un ruolo importante (leggi qui i dettagli). Neldella serie arrivano anche: Priyanka Bose, Taylor Napier e Emmanuel Imani. Ladel/The Wheel of Time è ambientata in un mondo in cui esiste la magia, ma solo alcune donne ne posseggono il dono. La serie racconterà di Moiraine (Pike), membro di una potente organizzazione formata solo da donne che si chiama “Aes Sedai”. Quando arriverà nella piccola città di Two Rivers, Moiraine inizierà un viaggio ...

andreapizzi6 : @fattoquotidiano € 23.000.000.000,00 sono i soldi che Autostrade ha chiesto al governo per la revoca del contratto!… - docfra22 : RT @RadioSavana: La #sardina di #Neanderthal ha imparato da poco a sincronizzare insulti e battito di mani. Notevole passo in avanti verso… - badtasteit : #LaRuotadelTempo: tre nuovi attori si aggiungono al cast della serie -