La ricetta “alla francese” di Gualtieri sulle crisi Ilva | Alitalia e PopBari | «Lo Stato

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019)e mercato possono coesistere. A parlare in merito ai possibili interventi pubblici sue il salvataggio della banca Popolare di Bari è il ministro dell’ Economia, Roberto. «La logica di mercato e l’ intervento dellopossono coesistere perfettamente, proprio perché esistono i fallimenti di mercato nei quali lonon solo può, ma deve intervenire», ha detto in un’intervista Repubblica. «D’altronde, è quello che avviene in tutti i grandi paesi avanzati», ha aggiunto. «Le più importanti multinazionali italiane sono ancora oggi società a partecipazione pubblica». Secondo, servono politiche industriali per favorire lo sviluppo del Paese: «Sarebbe improprio considerare loquello che si accolla le perdite quando un’ impresa non può stare in piedi per ragioni strutturali – ha detto – ma è ...

Ilchiccodimais : ?? Risotto alla pescatora ?? Tra i più classici primi di pesce della #cucinaitaliana, è una ricetta che richiede u… - quasarmagel : @Open_gol Quindi con 'ricetta alla francese' si intende intervenire su aziende fallite e decotte per appioppare le… -