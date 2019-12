La Regina toglie la foto di Harry e Meghan a Natale: ecco la “rivincita” dei duchi di Sussex (Di martedì 24 dicembre 2019) Harry e Meghan esclusi dalla Regina a Natale: la risposta dei duchi di Sussex Nel tradizionale e storico discorso di Natale della Regina Elisabetta II sono esclusi Harry e Meghan. La stampa britannica ha infatti diffuso una foto della sovrana scattata durante la registrazione del discorso ai sudditi in cui si nota un particolare: sulla scrivania sono disposti in bella vista i ritratti di tutta la famiglia (o quasi, ndr). Ci sono il figlio Carlo e la consorte Camilla, il marito Filippo, William e Kate e il padre Giorgio VI. Chi manca? Nell’immagine non c’è traccia dei duchi di Sussex e del figlio Andrea duca di York. Leggi anche: Buckingham Palace, il principe Andrea si ritira a vita privata dopo lo scandalo sessuale Anche se il discorso della Regina, secondo quanto si apprende dalle anticipazioni diffuse dalla stampa, quest’anno sarà proprio incentrato sulle divisioni ...

