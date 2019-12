La regina snobba Harry e Megan nel discorso natalizio: un dettaglio sconvolge i tabloid [FOTO] (Di martedì 24 dicembre 2019) Il Natale si avvicina anche per Buckingham Palace e come tutti gli anni la regina Elisabetta sta preparando il suo discorso di Natale che andrà in onda come ogni anno proprio il 25 Dicembre. I sudditi aspettano con ansia le parole della regina tanto che iniziano a trapelare le prime foto. Un dettaglio ha sconvolto i tabloid, ma quale sarà? Scopriamolo in questo articolo. Il discorso della regina Il discorso di Natale della regina Elisabetta è da anni qualcosa di molto atteso e desiderato da parte di tutti i sudditi. Per questo motivo già da oggi ha iniziato a circolare per il web una foto del discorso di domani che verrà enunciato nella Green Drawing Room. La foto tuttavia ha stupito tutti per un dettaglio molto importante. Tra le foto che ritraggono la famiglia reale infatti, non sono presenti Harry, Meghan e Archie. Questo dettaglio ha fatto il giro del web, dal momento ...

