La porta dei sogni si sposta al sabato | Mara Venier saluta il venerdì dopo gli ascolti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Con una nota la Rai fa sapere che la seconda puntata de Ladei, il people show di Rai1 con, verràta dalalsera. Difficile capire se lomento sia strutturaleil flop didella prima puntata, o se si tratti solo di un cambio temporaneo.

Leggi la notizia su tv.fanpage

reportrai3 : Ci sono chilometri e chilometri e chilometri di rifiuti abbandonati e bruciati. Perché restano là? «Non siamo velo… - capuanogio : #AtalantaMilan senza un tiro in porta dei rossoneri in 90 minuti più recupero - fattoquotidiano : Milano, guasto alla stazione di Porta Garibaldi: circolazione dei treni in tilt, caos e ritardi anche di un’ora -