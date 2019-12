La porta dei sogni si sposta al sabato | dopo il flop Mara Venier vs Al Bano in replica

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non è stato brillante l’esordio e forse ci si aspettava qualcosa in più per il nuovo programma di, Ladei. E oltre agli ascolti, sono piovute solo critiche negative sul programma di Rai 1. Se da un lato per i numeri qualcosa si può fare, e la Rai per questo cambia collocazione, per le critiche non ci sono rimedi. Il programma non è piaciuto praticamente a nessuno: i critici televisivi lo hanno stroncato sotto ogni punto di vista e lo stesso ha fatto il pubblico. Come dicevamo in precedenza, per le critiche non ci sono rimedi anche perchè il format è registrato per cui non si possono neppure apre modifiche in corso d’opera. Per i numeri invece si prova a movimentare le cose con una nuova collocazione. Nella speranza di registrare ascolti migliori, la seconda puntata de Ladeiandrà in onda su Rai 1 alsera. LA ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

reportrai3 : Ci sono chilometri e chilometri e chilometri di rifiuti abbandonati e bruciati. Perché restano là? «Non siamo velo… - capuanogio : #AtalantaMilan senza un tiro in porta dei rossoneri in 90 minuti più recupero - fattoquotidiano : Milano, guasto alla stazione di Porta Garibaldi: circolazione dei treni in tilt, caos e ritardi anche di un’ora -