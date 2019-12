La Manovra 2020 è legge | il commento di Piero De Luca

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Con l’approvazione alla Camera delladi Bilancio, al netto delle bufale e delle fake news, abbiamo scongiurato l’aumento dell’IVA, abbassato le tasse sul lavoro dipendente, varato misure concrete per gli investimenti e per il sostegno alle famiglie”. Cosi’ il deputato DemDesull’ approvazione della. “Personalmente, sono ancor più soddisfatto-continua De- perché è stata definitivamente approvata anche la norma contenuta nella Proposta dia mia prima firma, volta ad abrogare il famigerato comma361, dell’articolo 1, della2018, n. 145, e consentire lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici. Le graduatorie del 2018 e 2019 saranno efficaci per tre anni dalla data di approvazione, mentre quelle di tutti i futuri concorsi avranno una validità ...

