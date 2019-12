La Juve ‘brucia’ lo United | Paratici al lavoro per chiudere con il bomber Haaland

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) La Supercoppa finita a Roma, sponda Lazio, è ancora sullo stomaco. Perché, al di là della sterile retorica sul valore delle competizioni, allaonnivora non piace perdere e, soprattutto, ringalluzzire ulteriormente il binomio Lazio-Inter che sogna di interrompere bruscamente il dominio bianconero. Per questo, e nonostante il brusco stop nel trasferimento di Mandzukic in Arabia, i campioni d’Italia sono pronti a piazzare il colpo da 90 a quota 30. L’asso di bastoni da calare sul tavolo è l’ormai noto Erling, il gigante norvegese che ha fatto saltare il banco alla sua prima, vera esperienza in Champions League: 8 reti in 6 incontri in un girone tosto nel quale sono passati Liverpool e Napoli. View this post on Instagram Thank you for all the support this year

