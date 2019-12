La guerra di Trump contro le turbine eoliche | “sono rumorose e uccidono gli uccelli”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Non ho mai capito il vento ma conosco lemolto bene. Sonogli uccelli“. Cosi’ il presidente Donaldlancia la sua invettivaledurante un discorso ai millennials conservatori a West Palm Beach dove sta trascorrendo le vacanze natalizie. “Volete vedere un cimitero di uccelli. Andate vicino ad unaeolica e vedrete tanti uccelli come non ne avrete mai visti prima“, ha insistito il tycoon durante il suo intervento al summit degli studenti Turning Point Usa, durante il quale non ha risparmiato attacchila leader della Camera, la democratica Nancy Pelosi e la procedura di impeachment approvata dall’Aula. Ma sono state leil suo principale bersaglio. “Sono fatte soprattutto in Cina e in Germania” e producono “terribili esalazioni“, ha ...

