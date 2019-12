(Di martedì 24 dicembre 2019) A poche ore dal cenone della vigilia di Natale sulsi abbatte la tegola. “Ci mancava solo questa”, ironizza un deputato del Partito democratico che chiede l’anonimato e che ha trascorso la lunga notte in Aula a Montecitorio per l’approvazione della legge di bilancio. Il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara 25 anni fa rischia la chiusura a causa della decisione, inattesa, di non riconoscergli i contribuiti annuali del Fondo per l’editoria del 2018 e di chiedergli la restituzione di 6 milioni di euro relativi al biennio 2009-2010. Nel giro di poche ore la politica si stringe attorno ai giornalisti e alla redazione, che considera “una voce libera” e imprescindibile nel panorama editoriale italiano. A comunicare la decisione del Dipartimento per l’Editoria è stato lo stessoin un editoriale apparso stamane sul ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

GiuseppeFalci : La grana Foglio piomba sul tavolo del governo - Pinocchionline : @atarvssia Io non me ne intendo ma è stupendo (noto alcune lettere tremanti per colpa della grana del foglio, ma so… -