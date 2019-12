La Francia frena la fuga all’estero del Cimabue dimenticato in cucina. Ma il quadro ormai è stato venduto (Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo aver dichiarato «patrimonio nazionale» il Cristo deriso di Cimabue, rinvenuto accidentalmente nella cucina di una casa a Compiègne, a nord di Parigi, e battuto all’asta per 24 milioni di euro lo scorso 28 ottobre 2019, lo Francia ha deciso di bloccare l’esportazione del dipinto pre-rinascimentale. Il ministro della Cultura francese Franck Riester ha infatti annunciato che «a seguito al parere della Commissione consultiva dei tesori nazionali», ha aver rifiutato di convalidare il certificato di esportazione per l’opera di Cimabue. Il dipinto, risalente al 1280, sarebbe dovuto volare negli Stati Uniti nella collezione privata Alana, appartenente a una coppia di collezionisti cdi origine cilena specializzati in opere d’arte del Rinascimento, nonché effettivi acquirenti dell’opera messa all’asta. L’impasse burocratico A seguito del parere della ...

