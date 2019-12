La foto di Ronaldo che piange preoccupa la Juventus

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ladichefa il giro del web ela, laora èta per il calciatore portoghese, dopo le immagini viste nella gara di Supercoppa Italiana persa contro la Lazio. Secondo quanto riportato dal portale juvelive.it, la sconfitta in una finale è una cosa a cui CR7 non è abituato e questo l’ha portato a versare delle lacrime per il grande dispiacere. Il portoghese è un centravanti di grande qualità e ha sempre dimostrato la volontà di raggiungere i risultati, riuscendo a vivere emozioni indescrivibili in carriera. Vedremo cosa accadrà e se questo potrebbe portare a delle difficoltà e magari alla voglia di lasciare lanella sessione estiva di calciomercato del 2020. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Massimo Ugolini: “Durante l’intervallo sono volati ceffoni agli armadietti!” Calciomercato Napoli, ...

