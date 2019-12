(Di martedì 24 dicembre 2019) Ohohoh! Anchespedisce una letterina a Babbo Natale. Sperando che non siano i difensori della Fiorentina a recapitargliela, altrimenti arriva a Pasqua. Regali, semplici pensieri, microfoni che funzionano, regie che inquadrano, oggetti utili a chi si mostra in tv commentando il calcio, perché a Natale si è tutti più buoni. O quasi. Caro Babbo Natale… …ad Antoniodovresti recapitare una. L’altra sera a TikiTaka (lo sappiamo, caro Babbo, Pardo ci ha rubato l’idea del titolo della rubrica, ma fa niente, ci penserà la Befana) a sedere al suo posto c’era Marco Borriello. Come dire che nel prossimo film di Scorsese, al posto di Al Pacino reciterà Gino Bussolari. Certo, Borriello è sempre un bel vedere. Il suo completo nero fumo camino acceso per le feste faceva un baffocamicie bianco tamarro di Antonio. Ma purtroppo la ruota gira. E a commentare le partite ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Kitikaka (Christmas Edition) – Dalla slitta per Cassano alle cravatte (non gialle) per… -