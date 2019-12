Killed by Google | il sito-cimitero di tutti i prodotti uccisi da Big G

(Di martedì 24 dicembre 2019)Byè il primoWeb a tenere “memoria” dii servizi a cui l’azienda di Moutain View ha deciso di porre fine. Creato dallo sviluppatore Cody Ogden, ilrappresenta un vero e propriocon tanto di pietra tombale ed epitaffio per ogni prodotto che l’azienda ha ucciso da quando ha avuto origine.Sono 194 in tutto i servizi, app e hardware cheha “ucciso” nel corso della sua storia non proprio lunghissima. Se l’eliminazione dicon prestazioni inferiori o mal funzionanti è comprensibile, perché anche se spesso questinon costano molto, è raro sentirne parlare dopo che sono stati chiusi.Hangouts chiude nel 2020,perde ancora un prodotto dopo G+by: un viaggio nella memoria (recente)“Questo progetto è nato come un atto di critica nei confronti di una cultura ...

