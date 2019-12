Juventus | UFFICIALE | Mandzukic firma col suo nuovo club -FOTO

(Di martedì 24 dicembre 2019)– Ci siamo, dopo 4 anni la storia d’amore trae la vecchia signora è arrivata al capolinea. Il croato dopo mesi da separato in casa, mesi di silenzio, dove sembrava sparito, torna a farsi vedere. La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio della vigilia di Natale. Il croato lascia i bianconeri e si trasferisce in Qatar. La trattativa sembrava saltata per motivi di ingaggio ma l’improvviso comunicato della stessa squadra qatariota ha messo fine a tutte le voci.in Qatar Al croato un contratto faraonico: in diciotto mesi andrà a percepire oltre 6 milioni netti più bonus, con un contratto da oltre 10 milioni di euro complessivi. Ai bianconeri dovrebbero andare circa 5 milioni per il cartellino del croato, permettendo alladi non fare minusvalenza. Leggi anche:, scambio con il PSG: via Emre Can, ecco la ...

