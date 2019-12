Juventus | Massimo Mauro | “Credo che Bernardeschi possa diventare un buon terzino sinistro”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un consiglio. Strano, particolare, ma curioso. L’ex calciatore e noto opinionistaè intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare didopo la sconfitta in Super Coppa Italiana contro la Lazio. I passaggi dell’intervista riguardano un suo giudizio sui bianconeri, su cosa va e cosa non va. Alta tensione in casa, litigio furioso in Supercoppa tra due “senatori” NOMI e DETTAGLI E poi il consiglio, appunto. “Quale sarebbe la Juve migliore?“, la domanda.risponde così. “Quella con Bonucci e De Ligt. Oppure Chiellini, quando tornerà. A destra Cuadrado, a sinistra… è un problema. Ogni volta ci si chiede perché De Sciglio sia ancora titolare, come se avesse il diritto di giocare, però se tutti gli allenatori lo scelgono evidentemente ci sarà un motivo. Il fatto è che in campo spesso non si capisce. Alex ...

