Juventus | la bomba dalla Spagna | Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos di nuovo insieme!

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il calciomercato non è ancora aperto, ma le voci continuano a rincorrersi da tutto il mondo. In particolare, ladelle ultime ore viene direttamentee riguarda la. Si parla di un ricongiungimento didopo gli anni vincenti al Real Madrid. In terra iberica si fanno sempre più insistenti i rumors dell’addio del difensore centrale ai Blancos. Ma la destinazione comune non è lacome qualcuno potrebbe pensare, bensì il Paris Saint-Germain. Infatti, insieme alle voci di addio dici sono quelle della partenza anticipata dida Torino. Calciomercato, ecco i botti di Capodanno! NOMI da capogiro, così è assalto alla Champions DETTAGLI Il portoghese ha ancora due anni di contratto con i bianconeri, ma potrebbe salutare per diversi motivi. La sconfitta non piace a CR7, men che meno ...

