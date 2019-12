Juventus | cessione Mandzukic | clamoroso | salta il trasferimento in Qatar?

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di martedì 24 dicembre 2019)- Secondo quanto riporto da “TMW“, potrebbere definitivamente il passaggio di Marioin. Manca ancora l’accordo tra le parti e il giocatore potrebbe decidere di mettere fine alla trattativa. Punto interrogativo, ma restano aperti ancora dei margini per il possibile. Laincasserà circa 5,5 milioni di euro dal suo cartellino, ma si libererà di un ingaggio oneroso da oltre 5 milioni di euro., la svolta nelle prossime ore Come accennato, la trattativa per ladell’attaccante croato potrebbere nel corso delle prossime ore, ma resta ancora in piedi. Attesi ulteriori aggiornamenti. Non solo, Paratici potrebbe pensare ad altre due cessioni. Leggi anche: Calciomercato, nuovo argentino nel mirino: colpo da 20 milioni Resta viva anche l’ipotesi di scambio ...

