Jumanji, ritorna l'avventura per famiglie che ha già sbancato il botteghino Usa - (Di martedì 24 dicembre 2019) Chiara Bruschi Dwayne The Rock Johnson: «Un film può aiutare a vincere le debolezze» Nel 1995 usciva Jumanji, l'iconico film con Robin Williams che veniva intrappolato in un gioco da tavolo. A distanza di quasi venticinque anni, il giorno di Natale, esce un nuovo capitolo di questa saga, il terzo, intitolato Jumanji: The Next Level, che fa seguito a Benvenuti nella giungla, uscito nel 2017. «È stato un dono incredibile quello di far parte di questa avventura», ha spiegato il regista Jake Kasdan che aveva firmato anche il precedente progetto. Nel film, che ha già conquistato il pubblico americano salendo in testa al botteghino nel primo fine settimana di uscita, con sessanta milioni di dollari incassati, ritroviamo i protagonisti del primo sequel: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillian, al quale si sono aggiunti nuovi personaggi interpretati, tra gli altri, da ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Jumanji ritorna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Jumanji ritorna