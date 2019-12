Influenza | non solo le arance | ecco tutti i cibi miracolosi per evitare la febbre

(Di martedì 24 dicembre 2019) Contro l'tipica dell'inverno non ci sonole. Ad allontanare laci sono i grassi buoni, insaturi, dell'olio extravergine d'oliva, della frutta a guscio e del pesce. Il motivo? Secondo Io Donna questi alimenti rafforzano la membrana cellulare, che diventa più resistente ai

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Quirinale : #Mattarella: I cittadini europei hanno il diritto di essere difesi e non travolti da eventi rispetto ai quali i sin… - CarloCalenda : Michele chiedi anche le % dei TG già che ci sei. La politica non riguarda solo i gruppi parlamentari. E non tutte l… - Libero_official : Il consiglio degli esperti per evitarsi la solita febbre invernale -