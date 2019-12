Industria | Gualtieri | “Basta tabù Lo Stato azionista fa bene al mercato Il pubblico non

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) “La logica die l’intervento dellopossono coesistere perfettamente, proprio perché esistono i fallimenti dinei quali lonon solo può, ma deve intervenire”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto, in una lunga intervista a Repubblica pubblicata martedì 24 dicembre. Il ministro ha aperto così a una maggiore presa della mano pubblica sull’economia. Sui possibili interventi in discussione, dalla partecipazione nell’Ilva, all’Alitalia, al salvataggio della Popolare di Bari, il ministro sottolinea che sono di natura diversa, ma “possono coesistere proprio per far funzionare meglio il, e d’altronde è quello che avviene in tutti i grandi paesi avanzati“. Le dichiarazioni arrivano dopo che in altri Paesi europei, come la Germania, sono state annunciate politicheli in cui lo...

noitre32 : Gualtieri celebra il funerale all’industria 4.0 - MamolkcsMamol : Gualtieri celebra il funerale all’industria 4.0 - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: Gualtieri celebra il funerale all’industria 4.0 -