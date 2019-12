Indonesia | bus precipita in burrone | almeno 25 morti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Grave incidente in: un bus èto in una Sumatra, provocando la morte di25 persone. Inizialmente i media locali avevano riportato un bilancio di 24, ma i soccorritori hanno poi ritrovato un altro corpo nel fiume dove èto il mezzo.altre 13 persone sono state messe in salvo. A bordo del pullman, che viaggiava da Bengkulu a Palembang, erano presenti circa 50 persone.L'articolo: busin25Meteo Web.

zazoomblog : Tragedia in Indonesia bus finisce in un burrone: almeno 25 morti e 14 feriti - #Tragedia #Indonesia #finisce - news_confusenet : Tragedia in Indonesia, bus finisce in un burrone: almeno 25 morti e 14 feriti - notizieit : Bus precipitato in un burrone: almeno 25 morti e 14 feriti -