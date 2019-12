Indonesia, bus cade in un burrone, almeno 25 morti e 14 feriti (Di martedì 24 dicembre 2019) Indonesia: bus in un burrone a Sumatra, almeno 25 morti È di almeno 25 morti e 14 feriti il drammatico bilancio di un incidente avvenuto in Indonesia, che ha visto coinvolto un bus, caduto in un burrone nella provincia di Sumatra. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, a causare il disastro è stato un guasto ai freni. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre su un pendio tortuoso nel distretto di Pagaralam, nella provincia di Sumatra Meridionale. L’autobus, che era diretto alla capitale provinciale di Palembang dalla vicina città di Bengkulu, ha fatto un volo di circa 80 metri schiantandosi in un torrente, dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo in un’area con una serie di brusche pendenze. I soccorritori stanno ancora cercando altri possibili superstiti, che potrebbero essere stati trascinati dalla corrente del ...

