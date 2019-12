Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di martedì 24 dicembre 2019) Stando alle ultime anticipazioni, sono intredevice 5G: ilTab S6 e due ineditidi LG L'articolo InilTab S6 5G e duedi LG con connettività 5G proviene da TuttoAndroid.

AndroidNewss : #news In arrivo il #Samsung Galaxy Tab S6 5G e due nuovi smartphone premium di #LG con… - Tech4D_ : Samsung Galaxy Buds+ in arrivo: svelato il design - mspiccia : RT @TheGeekerz: Samsung Galaxy Note 10 Lite in arrivo a Gennaio 2020 -