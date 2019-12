Impeachment Trump | quando inizierà il processo al Senato e su cosa si sfidano

(Di martedì 24 dicembre 2019) È passata circa una settimana dail Congresso americano ha votato, con una maggioranza semplice, per confermare la messa in stato d’accusa del presidente americano, Donaldè stato accusato di aver abusato del suo potere nel fare pressione sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affinché portasse avanti indagini sul suo rivale Joe Biden e sul figlio Hunter Biden, e di aver ostruito l’inchiesta del Congresso. Ma ildell’non è ancora finito e la nuova fase vede contrapposti democratici e repubblicani, dentro e fuori al. Verso il, previsto per gennaio Il voto al Congresso ha aperto alla fase successiva dell’, che prevede unal, la camera più alta del parlamento americano che, a differenza della Camera dei rappresentanti, è a maggioranza repubblicana. L’esito del ...

