Iliad ha venduto le sue torri in Francia e Italia a Cellnex per 2 miliardi di euro (Di martedì 24 dicembre 2019) Iliad ha annunciato il completamento delle transazioni con Cellnex per la cessione della sua infrastruttura mobile passiva per 2 miliardi di euro.

