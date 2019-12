Il video-sfogo di Sgarbi | “Negli aeroporti ci sono regole di m*** | avete rotto i cog***”

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Vittorio Sgarbi sbrocca in hotel contro gli aeroporti italiani. Vittorio Sgarbi ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui inveisce contro gli aeroporti italiani e i controlli di sicurezza. In particolare lo sfogo è rivolto contro l'aeroporto di Verona "Valerio Catullo", dove gli agenti di sicurezza hanno sottratto al critico d'arte la schiuma da barba. "Chi ha fatto questa cosa di me..da? Vergognatevi!" dice arrabbiato Vittorio Sgarbi nel video realizzato nella sua stanza d'hotel. "Quando ho passato i controlli ho scoperto che la schiuma da barba, nella borsa della mia collaboratrice, non c'era". La schiuma da barba è stata sequestrata proprio perché superava il limite di quantità consentito nel bagaglio a mano in aereo. "Ladri, ladri", grida nel video condiviso su Facebook.

