Il video del cane che rubava crocchette ed è stato arrestato

Luigi's Mansion 3 : un video ci mostra la spettacolare replica del Poltergust G-00 : Luigi's Mansion 3 è disponibile dallo scorso ottobre in esclusiva per Nintendo Switch e, in generale, il gioco è stato abbastanza apprezzato dalla critica specializzata (avete letto la nostra recensione?).Oggi si torna a parlare dell'avventura a tinte horror, con protagonista Luigi, grazie a un nuovo video pubblicato dal canale YouTube di Nintendo.Il filmato in questione, ci mostra una spettacolare replica del Poltergust G-00 di Luigi's Mansion ...

Forte nevicata sulle regioni montuose del Pakistan : il video : Il Medio Oriente sta godendo di fortissime nevicate nel mese di dicembre. In particolare gli abitanti dei villaggi intorno alle regioni montuose nel nord del Pakistan, hanno assistito a una fitta nevicata nella giornata di sabato 21 dicembre. Il paesaggio è pittoresco: la neve ha letteralmente ricoperto i crostoni e raggiunto altezze incredibili. In Italia, invece, le temperature rimangono ancora al di sopra delle medie stagionali e le nevicate ...

BMW Serie 3 - Il giro a Vairano della 330i M Sport - video : Dopo tante coupé e Suv ad alte prestazioni è il momento di mettere alla prova sulla nostra pista di Vairano una berlina, la BMW 330i M Sport. A discapito del numero che la identifica, dentro il suo cofano è presente un quattro cilindri turbobenzina di due litri: il "30", infatti, ora indica il livello prestazionale della vettura e non più la sua cilindrata. Tende al sovrasterzo. In pista la nuova Serie 3 si è rivelata molto efficace, ...

Le Iene interrogano Bonafede : “Dov’è nato Gesù?”. La clamorosa gaffe del ministro | video : Le Iene interrogano Alfonso Bonafede: “Dov’è nato Gesù?”. La risposta del ministro Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è cascato nella trappola de Le Iene. L’inviata Sabrina Nobile ha interrogato alcuni politici italiani sulle origini di Gesù. “Gesù è nato a Nazareth? A Gerusalemme?”. Nelle risposte dei politici c’è un po’ di confusione. La “figuraccia” peggiore di tutti però ...

Serie A - si gioca l’ultima giornata prima delle feste – 24 dicembre 1972 – video : Il 24 dicembre 1972 si gioca la dodicesima giornata di Serie A, l’ultimo precedente a ridosso delle feste natalizie Ormai il calcio moderno è sempre più distribuito su più giorni, al punto che è difficile stare una sera senza i nostri beniamini del pallone. Tra anticipi, posticipi, turni infrasettimanali e coppe europee, il pallone è sempre più parte delle nostre vite quotidiane. Recentemente, anche una delle ...

Non ci resta che piangere - Rete 4/ Streaming video del film con Troisi e Benigni : Non ci resta che piangere in onda su Rete 4 oggi, 23 dicembre, in seconda serata. Nel cast protagonisti Massimo Troisi e Roberto Benigni. Streaming del film

Polvere di stelle - Rete 4/ Streaming video del film di e con Alberto Sordi : Polvere di stelle in onda su Rete 4 di oggi 23 dicembre. Il film di e con Alberto Sordi, nel cast troviamo anche Monica Vitti. Streaming del film

Gli auguri del Napoli per tutta la città ma mancano i giocatori (video) : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “L’eco luntano ca chiano se perde d’ ‘o suono ‘e nuvena, ce porta na nota ‘ntunata d’ ‘a musica doce ‘e Natale”. Il Napoli per augurare buon Natale a tutti i tifosi azzurri ha scelto una tradizionale poesia napoletana dal titolo “N’at’ alba”, con tanto di video con le immagini della città. La società quest’anno ha deciso di non far apparire i ...

Bufera Rafael Leao - arriva la smentita del rossonero : «Quel video è vecchio» – FOTO : Rafael Leao ha smentito sul suo profilo Twitter che il video che lo ritrae intento a fumare e divertirsi sia recente il video in circolazione è vecchio grazie — Rafael Leão (@Rafaeleao7) December 23, 2019 Leggi su Calcionews24.com

video – Hawala - la ‘banca parallela’ gestita da nigeriani. Blitz della Finanza : I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara hanno eseguito una perquisizione in un negozio etnico di generi alimentari di Ferrara “utilizzato dai due gestori di nazionalità nigeriana come una vera e propria ‘banca’ abusiva per la raccolta dei risparmi dei connazionali presenti sul territorio estense”, fa sapere il Comando provinciale estense delle Fiamme Gialle, che spiega: “Nel corso ...

I segreti del Napoli di Maradona raccontati dal suo allenatore Ottavio Bianchi (video) : Tempo di lettura: 3 minutiSchemi, indicazioni tattiche e impostazione di gioco. I segreti del Napoli di Maradona, in particolare della formazione che vinse la Coppa Uefa nel 1989, raccontati dal suo allenatore Ottavio Bianchi attraverso le miniature del leggendario Subbuteo. L’ex tecnico della formazione partenopea in un’intervista di Pier Luigi Pisa, giornalista de La Repubblica, ripercorre, tra ricordi di gol e aneddoti su ...

Il video del bambino che trova la sua auto dei sogni nel suo garage a Natale : La faccia del bambino che trova la sua auto dei sogni nel suo garage a NataleLa faccia del bambino che trova la sua auto dei sogni nel suo garage a NataleLa faccia del bambino che trova la sua auto dei sogni nel suo garage a NataleLa faccia del bambino che trova la sua auto dei sogni nel suo garage a NataleLa faccia del bambino che trova la sua auto dei sogni nel suo garage a NataleLa faccia del bambino che trova la sua auto dei sogni nel suo ...

Edelfa Chiara Masciotta per la prima volta in tv dopo l’incidente : ecco come sta [video] : Atteso e giustamente celebrato ritorno in televisione per Edelfa Chiara Masciotta, ad appena un mese dallo spaventoso incidente che la costrinse in ospedale. Travolta da una macchina in corsa in provincia di Torino, l’attrice trascorse i giorni successivi al sinistro stradale da ricoverata, affidandosi ad un interveno chirurgico per la ricostruzione del naso fratturato. Nei giorni successivi, Masciotta non mancò di aggiornare i propri fan ...

I buoni propositi del “nuovo” McDonald’s : “Un’opportunità per i beneventani” (video) : Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – In attesa dell’inaugurazione ufficiale che ci sarà il 6 gennaio col Vip party, primo assaggio del McDonald’s a Benevento. Il lungo lavoro ha portato i suoi frutti, tagliato il nastro e via libera alla nuova attività commerciale che, di sicuro, attrarrà tantissime persone. Un’opportunità per la città, un nuovo brand di fama mondiale che ha deciso di mettere le basi nel capoluogo ...