IL SIGNORE DEGLI ANELLI | CANALE 20 Curiosità sul film | oggi 24 dicembre

(Di martedì 24 dicembre 2019) Su20 di Mediaset il 24alle ore 21.00 viene trasmesso ilIl- La compagnia dell'Anello.sul

Leggi la notizia su ilsussidiario

vannisantoni : Fatica o Alliata? Vecchia Rusconi o nuova @libribompiani? Tanto sangue già è stato versato, e anche per questo era… - thisiscarolad : Oggi rivedrò il signore degli anelli così piangerò per la terza volta in due giorni per la morte di Boromir - lauragrossi50 : @scandura Ma che vuol dire? É una frase senza senso a meno che non si intenda uno con le p..ll.. nel qual caso egre… -