Il segreto anticipazioni | Maria licenzia la sua infermiera mentre bugie e inganni stanno

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 dicembre 2019) Elsa è molto preoccupata per quello che potrebbe succedere a Isaac e fa bene perchè Antolina non ha nessuna intenzione di lasciare andare quello che un tempo è stato suo marito. E lede Ilper la prossima puntata in onda il 27 dicembre 2019, ci rivelano quello che sta per succedere. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le ultime news e la trama degli episodi che ci aspettano in questi ultimi giorni del mese di dicembre 2019. L’anno si chiude con un colpo di scena: Antolina morirà oppure no? Elsa ha capito che Isaac sta rischiando la pelle anche se Consuelo e Marcela cercano di rassicurarla, viste anche le sue precarie condizioni di salute. Vi ricordiamo che Ilnon andrà in onda nei giorni di festa. La soap ci aspetta il 27 dicembre su Canale 5, saltano quindi gli appuntamenti del 25 e del 26 dicembre. IL: LA TRAMA ...

