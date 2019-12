Il portiere del Chelsea su Sarri | “Gestiva la squadra come una banca Gli allenamenti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il secondodel, Rob Green, ha raccontato al The Athletic un episodio di quando alla guida dellac’era Maurizio. In particolare un confronto avuto con l’attuale tecnico della Juventus nello spogliatoio, dopo la sconfitta per 6-0 da parte del Manchester City. All’epoca Rob Green si fece portavoce dellae si rivolse in modo molto duro all’allenatore. “Non hai un piano B. I giocatori hanno paura a dirtelo. Anche io ne ho, ma non me ne importa. Cosa potresti fare, tanto? Scaricarmi?”. Green ha raccontato di aver parlato aper 15 minuti. “Molti giocatori dopo mi hanno detto che si erano divertiti perché gli avevo detto ciò che loro non erano stati capaci di dirgli. Se lo avessero fatto avrebbero messo a rischio il loro ruolo nellaè un ex direttore die gestisce lase fosse una di esse. Nel ...

Leggi la notizia su ilnapolista

DiMarzio : #Sarri, il retroscena sulla ribellione dello spogliatoio ai tempi del #Chelsea ?? L'ex portiere #Green racconta il… - GoalItalia : Juventus, l'ex portiere del Chelsea Green critica Sarri: 'Fa sempre fatica a cambiare perché ha un solo modo' ?? - acmilan : ?? A milestone to be celebrated for the goalkeeper of the Gre-No-Li era: Lorenzo Buffon clocks 9?0? today! ???? ?? Oggi… -