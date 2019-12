Il Paradiso delle Signore | Puntate dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 | Il Segreto Di

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il, tramadal 30al 3: per Agnese arriva un periodo di forte preoccupazione, mentre Roberta deve cercare di capire cosa prova davvero per Federico e per Marcello… Dopo la breve pausa settimanale dovuta alle vacanze natalizie, ricomincia ilcon tutte le vicende dei protagonisti. Il periodo successivo al Natale portagrandi preoccupazioni ad Agnese, mentre il magazzino torna in attività, con tutte le conseguenze del caso dovute alla collaborazione tra Clelia e Luciano. Prima di vedere cosa succede, facciamo un passo indietro. Il: dove eravamo rimasti Riccardo e Ludovica rientrano dopo un weekend a Cortina. Adelaide è molto felice per questo avvicinamento che c’è stato tra i due, ma a vederli è anche Angela che resta dispiaciuta. Quest’ultima, insieme a Gabriella ...

Leggi la notizia su uominiedonnenews

pantoprazolo : Siamo a due bicchieri di prosecco prima delle 16:30 se é questo il paradiso voglio rimanere morto - KontroKulturaa : Il Paradiso delle signore spoiler gennaio: il segreto di Angela viene a galla - - OnceUponATeddy : RT @kscarlett22_: #ilparadisodellesignore -