Il Papa a San Pietro per la messa di Natale | «Dio arriva gratis per tutti»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Città del Vaticano - In un mondo dove «tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per...

Leggi la notizia su ilmattino

matteosalvinimi : A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ? 'L'Europa o è Cristiana o n… - SkyTG24 : La messa di Natale a San Pietro, le parole di Papa Francesco - GiacintoCarabe1 : RT @matteosalvinimi: A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ? 'L'Europa o è Cristiana o non… -