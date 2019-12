Il neonato non dorme | la mamma lo scuote | si valuta la morte cerebrale

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una giovanevicentina ha involontariamente causato lesioni gravi al figlio: la donna l’ha scosso troppo forte per farlo adntare. Il suo bimbo di 5 mesi non riusciva a prendere sonno e continuava a piangere, lalo stava cullando nella speranza di farlo calmare e adntare, così lo ha scosso in maniera più … L'articolo Ilnon, lalo: silaNewNotizie.it.

Leggi la notizia su newnotizie

JDSsdaughter : RT @Pennacchiiiii: Amo il sole basso all'orizzonte, rosso per lo sforzo di vincere le tenebre, amo le madri della Modraniht, il vecchio bar… - ES1670 : RT @HuffPostItalia: Neonato piange, mamma lo scuote troppo forte e lui va in coma: si valuta morte cerebrale - ZenZenit369 : RT @HuffPostItalia: Neonato piange, mamma lo scuote troppo forte e lui va in coma: si valuta morte cerebrale -