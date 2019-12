Il Mattino | «Ancelotti credeva nel progetto Napoli Tradito dai risultati e non solo»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Oggi Il, a firma Francesco De Luca – responsabile della redazione sportiva – pubblica il resoconto commentato della conferenza stampa di presentazione diall’Everton. De Luca scrive cheè statoe nondai. Dal bavero della giacca ha tolto la spillina col simbolo del, sempre mostrata con orgoglio, perché lui in quel. È statodai, chissà se anche da qualcuno nello spogliatoio o nella stanza dei bottoni. De Luca scrive che oraguarda avanti, “confortato dai mezzi economici messi a disposizione dal proprietario del club, Farhad Moshiri, tra i trenta uomini più ricchi del Regno Unito”. Scrive De Luca C’è una differenza rispetto asicuramente sui progetti extra tecnici. Moshiri, azionista di maggioranza dell’Everton e titolare di un patrimonio da 1,9 miliardi di ...

