Il lunghissimo addio di Fioramonti al ministero dell’Istruzione (Di martedì 24 dicembre 2019) Sta diventando un classico della comicità, come le torte in faccia. Eppure non fa molto ridere che il ministro della Pubblica Istruzione Lorenzo Fioramonti continui a minacciare dimissioni su dimissioni ma non lasci mai viale Trastevere, dove sta ancora seduto sulla comoda poltrona che fu dell’insegnante di educazione fisica Marco Bussetti, poi finito nei guai per i viaggi “istituzionali” in Costa Azzurra. Oggi Il Messaggero in un articolo a firma di Simone Canettieri riepiloga per la miliardesima volta le sue minacce di dimissioni: «Toh, chi si vede». Alle 16, nel bel mezzo del voto sulla manovra,alla buvette della Camera spunta il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Un’apparizione, tra mandorle salate e Campari. È qui per votare? Ma a favore o contro? Sarà il suo ultimo atto prima dell’addio? D’altronde ormai è un oggetto misterioso da settimane. Un ...

