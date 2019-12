Il generale Milley difende la guerra in Afghanistan

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il capo dello Stato maggiore congiunto,Mark, ha difeso in modo netto i risultati raggiunti nel conflitto in corso da 18 anni in, presentando –nel corso di una conferenza stampa al Pentagono– una situazione decisamente più rosea rispetto a quella emersa nella recente inchiesta del Washington Post. Quella delè stata una linea seguita anche dal segretario alla Difesa Mark Esper che, nel corso dello stesso evento, ha assicurato che nessun funzionario del Pentagono abbia mentito all’opinione pubblica riguardo l’andamento dellain. Entrambi, inoltre, hanno riaffermato che alcuni degli obiettivi posti a inizio conflitto sono stati raggiunti, rovesciando il governo dei talebani ed evitando che al-Qaeda mettesse in atto negli Stati Uniti un attentato terroristico come quello dell’11 settembre. Nessuna cospirazione Quelli che ...

