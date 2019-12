Il dramma di Tina Cipollari | ‘Mio figlio era in ospedale | è stato un periodo bruttissimo…’

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il ricordo di un Natale triste perChi ha avuto modo di conoscerla sa perfettamente cheè una madre molto apprensiva. Infatti nonostante sono cresciuti, la storica opinionista di Uomini e Donne è come una chioccia per Mattias, Francesco e Gianluca. Tre ragazzi che sono nati dal precedente matrimonio avuto col parrucchiere romano Kikkò Nalli. Di recente, visto la pausa natalizia dal dating show di Canale 5, la vamp frusinate ha rilasciato una lunga intervista per il magazine DiPiù. In quell’occasione la donna ha parlato dei Natali, ma uno in particolare èmolto brutto, ovvero quando è venuto al mondo il terzogenito. Infatti Gianluca è nato prematuro, con un parto difficile, ed era lontano da lei nell’incubatrice: “Ricordo che in quei giorni natalizi facevo avanti indietro da casa all’per stare un po’ con il mio piccolino, gli ...

