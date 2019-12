Il Cantante Mascherato | Milly Carlucci lancia la sfida al GF Vip | «Puntiamo a grandi

(Di martedì 24 dicembre 2019)scalda i motori per la nuovache l’attende da venerdì 10 gennaio 2020, quando porterà in prima serata su Rai 1 Il, il nuovo show musicale nato in Sud Corea nel 2015 ma esploso quest’anno in tutto il mondo. L’intenzione è di farne un successo anche in Italia, dove il programma dovrà vedersela con la concorrenza del Grande Fratello Vip su Canale 5;non si tira di certo indietro e punta comunque ad un grande risultato: “Nulla assicura naturalmente che il successo si ripeta anche in Italia, anche se noi pensiamo che abbia tutte le carte in regola per farcela. Inutile negare che Raiuno, per questioni di Dna, punti anumeri“ ha dichiarato la conduttrice al Giornale. Il, nel quale i protagonisti saranno personaggi famosi che si esibiranno, per l’appunto, mascherati, ...

