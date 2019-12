Il Cantante Mascherato | Flavio Insinna | Ilenia Pastorelli | Patty Pravo e Guillermo

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di martedì 24 dicembre 2019)Le otto celebrità de Ildovranno fare i conti con una giuria d’eccezione, composta da quattro personalità del mondo dello spettacolo. Ai giudici spetterà il compito di valutare le performance dei vip mascherati, protagonisti del nuovo programma di Milly Carlucci che debutterà su Rai 1 venerdì 10 gennaio 2020. I quattro giurati saranno il conduttore, la, l’attrice – ex concorrente del Grande Fratello 13 –e lo stilistaMariotto, già presenza fissa alla corte di Milly a Ballando con le Stelle. Di settimana in settimana, i prescelti dovranno esprimere la loro opinione sulle esibizioni dei concorrenti e, soprattutto, cercare di capire chi si nasconde dietro le maschere del mastino napoletano, dell’angelo, del leone, del mostro, del pavone, del coniglio, ...

