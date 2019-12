«Il cantante mascherato» | come funziona il nuovo programma di Milly Carlucci

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) Flavio InsinnaIlenia PastorelliGuillermo Mariotto Patty PravoFrancesco FacchinettiIl: la giuriaC’è qualcuno che protesta e qualcun altro che non vede l’ora di scoprire se la squadra funzionerà una volta in onda. Per scegliere la giuria de Il, il suoche debutterà venerdì 10 gennaio in prima serata su Raiuno,sembra aver seguito un doppio binario: quello della continuità e quello dell’innovazione. E così, dietro al bancone dei giudici che voteranno le esibizioni proposte da cantanti completamente bardati in un costume, ci saranno Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Flavio Insinna e Ilenia Pastorelli. A loro, secondo TvBlog, si aggiungerebbe anche Francesco Facchinetti, che, però, non è stato ancora confermato dai canali ufficiali. La maggior parte dei nomi assoldati per l’impresa è ...

